Уже цієї зими через зростання цін на газ Європа може зіткнутися з масштабною енергетичною кризою, - заявив головний радник президента США з енергетичної безпеки Еймос Гохстайн.

Він вважає, що в разі, якщо зима буде холодною, запаси блакитного палива можуть закінчитися вже до січня. У Білому домі неабияк стривожені високою енергетичною залежністю Європи від російського газу.

Мовляв, Федерація взяла курс на усвідомлене недопостачання блакитного палива. На думку Гохстайна, тут вже не йдеться про геополітику, адже на кону - життя мільйонів людей.