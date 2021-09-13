П'ятиразова чемпіонка Європи та триразова чемпіонка світу з тайського боксу. Подробиці продовжують розповідати про видатних українців за кордоном. Цього разу йтиметься про чотирнадцятилітню британку з українським корінням Емілію Азарову. У такому юному віці дівчина вже світова чемпіонка.

І хоча вона представляє на змаганнях Велику Британію, на ринг спортсменка виходить під українським прапором. Світлана Чернецька розкаже про досягнення молодої чемпіонки.

Це було перше серйозне змагання в житті Емілії. І перший пояс переможниці. Юнацький чемпіонат Англії з тайського боксу. 11-річна дівчина з Лондона вийшла під... українським прапором.

Емілія Азарова, чемпіонка світу з тайського боксу:

Я так вирішила через свою сім'ю, я часто бувала в Україні і дуже пишаюся своїм походженням.

Батько Емілії - українець, він зумів залюбити доньку в свою батьківщину. Мати дівчини - литовка. Тож на професійних рукавицях Емілії, поруч із її рідним англійським прапором, ще й український та литовський.

Дейв Фенсом, тренер Емілії Азарової:

Україна має пишатися нею, бо вона вже дуже багато досягла в молодіжному спорті.

За всю спортивну кар'єру Емілія програла лише один бій. Та ще й на батьківщині тата - в Україні. Щоправда, вже наступного року дівчина таки виборола юнацький пояс чемпіона. І останні три роки - кращої за неї немає не лише в сполученому Королівстві чи Європі, а й у всьому світі.

Дейв Фенсом, тренер Емілії Азарової:

Страшенно складно знайти їй суперниць для змагань. Ми ж хочемо когось сильнішого за неї, аби вона розвивалася. Тому навіть виставляємо її на бої з дорослішими суперницями.

На гурток самозахисту Емілію привели в 4 роки. А доти - вже були і плавання, і гімнастика, і танці. Дівчинці нічого не подобалося. А боротьбу вона полюбила з першого заняття. Коли Емілії виповнилося 6, її тренер зрозумів: це - майбутня чемпіонка.

Роман Азаров - батько Емілії:

Ми з дружиною ніколи не змушували її йти на тренування, йти битися, це сама Емілія, вона проявляє ініціативу.

Сам Роман теж у минулому спорстмен. Тож тішиться перемогами доньки. Емілія поки що соромиться говорити українською на загал. Але мову батька чудово розуміє і знає. Кожні літні канікули вона проводить у бабусі та дідуся в Івано-Франківську.

Роман Азаров - батько Емілії:

Я з нею завжди стараюся розмовляти українською, але поскільки вона виховується і вчиться в англійській школі, то тут зовсім інші традиції, історію українську звісно я доношу дітям, шоб вони знали, звідки їхнє коріння і хто вони є насправді.

На честь молодої чемпіонки в її клубі навіть український стяг почепили. Поруч із прапорами джиу-джитсу і тайського боксу.

Емілія Азарова, чемпіонка світу з тайського боксу:

Тепер я тренуюся на Олімпійські ігри. Хочу бути най-най-най-найкращою, не лише у Великій Британії, а й у світі.

Зараз Емілія тренується щодня по дві - три години. Готується захищати пояс чемпіона світу на юнацьких іграх у Канаді наступного року. І не відкидає можливості колись зіграти і за Україну.