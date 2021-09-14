Максимум 28 гривень 70 копійок. Такий курс гривні до долара закладений у проєкті держбюджету на 2022 рік. Уже завтра на засіданні Кабмін має затвердити документ і направити до парламенту. Утім, сьогодні прем'єр на своїй прес-конференції уже розкрив деякі деталі головного кошторису країни. Тож якою буде мінімальна зарплата наступного року? І яку фіндопомогу очікує уряд від міжнародних партнерів? Докладніше, Анна Каменєва.

Шість із половиною тисяч гривень. Таку мінімальну зарплату заклали урядовці в проєкт держбюджету на наступний рік. При цьому зросте виплата вже цьогоріч у грудні, а протягом 22 року суттєвих підвищень не буде. Лише індексація. А от медики отримуватимуть збільшені зарплати.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Встановлення мінімальної заробітної плати лікарів на рівні 20 тисяч гривень. і середнього медичного персоналу на рівні 13500. Відповідно, це закладено в бюджет. Середня зарплата в лікарів буде вищою ніж 22,5 тис. гривень, середня, я про мінімальну вже сказав, у середнього медичного персоналу - там більше 14,5 тис. гривень.

Мінімальна пенсія буде понад дві тисячі гривень. Точну цифру прем'єр пообіцяв надати завтра при представленні проєкту держбюджету. Також пропонують 5 із половиною мільярдів гривень спрямувати на забезпечення житлом ветеранів АТО. Усіх, хто нині в черзі.

Що ж до макропоказників, то уряд планує скоротити дефіцит бюджету до трьох із половиною відсотків. При цьому від позик та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями Кабмін не відмовиться. Уже наступного тижня в Києві очікують на місію МВФ, яка вирішуватиме, чи надавати Україні транш у 750 млн доларів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми виконали всі умови, всі показники, які були прописані в меморандумі з МВФ Україною виконані. Тому ми очікуєм позитивного завершення цієї місії. І очікуєм що орієнтовано в грудні місяці-кінець листопада-початку грудня, можливий транш МВФ. Ми не очікуємо, що місія буде неуспішною.

Від результату роботи місії МВФ залежить і рішення Європейської комісії. 600 мільйонів євро також очікують восени.