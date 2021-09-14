США та Євросоюз планують скоротити викиди метану в атмосферу [ Редактировать ]
США та Євросоюз до 2030 року планують скоротити викиди метану щонайменше на третину. Водночас і в Сполучених Штатах, і в ЄС мають намір залучити до ініціативи ще понад два десятки країн.
Серед них, зокрема, Китай, РФ, Індія, Бразилія та Саудівська Аравія. За інформацією Reuters, найімовірніше, угоду ухвалять цієї п'ятниці - перед початком всесвітнього саміту з вирішення проблеми зміни клімату, який відбудеться в шотландському Глазго в листопаді.
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