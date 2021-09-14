Тим часом "зони нульових викидів" дозволили створювати в Данії. Відповідне рішення ухвалив уряд. Муніципалітетам нададуть право визначати зони міста, куди не пускатимуть машини з двигуном внутрішнього згоряння.

Водночас існуватимуть винятки. Люди, цитую, з "законною метою" зможуть в'їжджати до цих зон на будь-якій автівці. Також деякі міста посилять вимоги для водіїв. Зокрема, дизельним авто заборонятимуть пересуватися містом без фільтру сажі, який затримує частинки вуглецю.

В уряді Данії впевнені - це рішення значно покращить рівень чистоти повітря в містах.