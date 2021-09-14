ВОЗ не поддерживает паспорта вакцинации для путешествий [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения высказалась о требовании паспорта вакцинации от коронавируса при путешествиях. Организация пока не поддерживает такую инициативу правительств стран.
Как пояснили в организации, сейчас в мире проблемы с распространением вакцин от коронавируса, поэтому введение паспортов вакцинации для путешествий создает дискриминацию тех, кто еще не имеет возможности вакцинироваться.
"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы", - сказал глава ВООЗ Тедрос Габреисус.
Однако со временем, когда проблема с доступом к вакцинам будет решена, ВОЗ готова будет поддержать введение таких паспортов.
По данным главы ВОЗ Тедроса Габреисуса, по состоянию на сегодня в мире сделано 5,7 млрд прививок от коронавируса. Он отметил, что лишь 2% от этого количества приходится на Африку.
Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Третью дозу предложат людям старше 50-лет, а также работникам в сферах здравоохранения и социальной помощи
Производство вакцин планируется начать в 2022 году
Глава организации назвал это "пятном на коллективной совести"
Ученые Филипп Краузе и Марион Грубер упрекнули президента США Джо Байдена за его призыв к использованию бустерной дозы вакцины
Министр науки и инноваций Испании Диана Морант заявила, что производство первой испанской вакцины от коронавируса начнется в октябре