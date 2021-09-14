Скандал з підпалом стався з депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом [ Редактировать ]
Хто замовив підпал? Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос знову в центрі скандалу. У соцмережах оприлюднили відео, на якому начебто політик домовляється про підпал власного авто. А все заради провокації. У ДБР уже зацікавилися цим відео. Сам Лерос запевняє - це спланований тиск опонентів. Чи так це і чим може обернутися скандал для нардепа? - розбирався Олександр Васильченко.
Гроші, корупційні схеми і розкриття злочинів. Нардеп Гео Лерос знову в центрі скандалу. На цьому відео, яке вчора злили в анонімному Телеграм-каналі, людина, схожа на народного депутата, бере в невідомого чоловіка 60 тисяч євро. Далі пропонує зімітувати на себе напад. А перед тим - хоче зібрати брифінг:
Я анонсирую о том, что собираюсь сделать брифинг и показать факты коррупции в городе Киеве, в которой связаны Кличко, Тищ, "комар" и все это ОПГ. Акцент на ней делаем через неделю. В промежутке между этой неделей, меня где-то там находят это за день до парламента лучше.
З ким саме говорив Лерос - автори не вказали. Проте супроводили відео власними коментарями та оцінками. І зазначили, що ця розмова була ще 24 липня минулого року. А за два місяці - Лерос заявив про підпал свого мерседеса. Інцидент тоді пов'язав зі своєю політичною діяльністю. Викладеним відео вже зацікавилися в ДБР.
Обіцяють перевірити його на справжність і дати правову оцінку. Сам Лерос усі закиди спростовує. У Фейсбуці відписався - справді був у цьому кабінеті і брав гроші, але - на фінансування арт-об'єктів і ще До політичної діяльності. Запевняє - це відео-монтаж і вважає черговим нападом опонентів. У "Слузі народу" інцидент із нардепом не коментують. Єдине, зазначили, що ще минулого тижня - після сутички Лероса з Тищенком - запропонували політику скласти мандат.
Юлія Палійчук, речниця партії "Слуга народу":
Ми не можемо змиритися з діями нашого колишнього колеги Гео Лероса. Ми вважаємо, що так як він був обраний до парламенту за списками "Слуги народу", самим правильним кроком з його боку біло б правильно скласти мандат. Це зробити ще не пізно.
Це відео може бути черговим дзвінком для Лероса, переконані політтехнологи. І діяльність нардепа, що кардинально розходиться з напрямком його політсили, може зіграти проти нього.
Олександра Решметділова, політолог:
Я вважаю, що можна трактувати це як певний, ну не те, щоб тиск, а можна як попередження, що умовно, якщо він не буде себе вести спокійно, скромніше, може не так медійно активно, то можуть виявлятися ще додаткові матеріали. Питання в тому, вони реальні чи сфабриковані?
Якщо ж експертиза підтвердить справжність запису, на депутата чекає відповідальність. Його можуть звинуватити в підготовці злочину і введенні суду в оману.
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