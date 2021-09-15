Війна на Донбасі: одного армійця поранили минулої доби [ Редактировать ]
Один український військовий отримав осколкове поранення на Сході країни. Стан армійця - задовільний. Загалом у штабі за минулу добу зафіксували одне порушення режиму тиші.
Неподалік Пісків незаконні збройні формування обстріляли позиції з автоматичних станкових гранатометів. На ворожу атаку українські оборонці відповіли вогнем.
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Вояки б'ють по вогневих точках супротивника. При цьому діють вкрай обережно: змінюють бійниці та не затримуються на одному місці довше декількох секунд. Аби не стати здобиччю для ворожих снайперів.
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