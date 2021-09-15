"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти во время отопительного сезона обеспечить тарифы на природный газ, тепло и электроэнергию с учетом платежеспособности населения. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Кременчуг.

"Сейчас людей больше волнует, сколько придется платить зимой за газ. Цены постоянно растут. Сегодня газ стоит $900 в Европе, для Украины он будет еще дороже. Главная проблема для людей - это стоимость газа, вторая - это стоимость электрической энергии. И эти две проблемы будут ключевыми в предстоящем отопительном сезоне. Мы будем бороться, чтобы минимизировать их влияние на людей", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной фракции добавил, что в отечественных ПХГ сейчас накоплен недостаточный уровень газа, а на складах ТЭЦ - не хватает энергетического угля. Власть делает вид, что все в порядке и все под контролем. А потом просто спрячет голову в песок - снова повысит тарифы, все проблемы сбросит на людей и местные власти. Для этого "Слуги" уже приняли закон, который позволяет блокирование средств на карточках людей, которые имеют задолженность по оплате коммунальных услуг.

"Наша задача поддержать людей, бороться за каждого из них и помочь им. Я буду требовать увеличения субсидий и отмены этого закона в Верховной Раде", - отметил оппозиционный политик.

По его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребует от власти отчета о ходе подготовки к отопительному сезону и будет добиваться, чтобы на нужды населения и бюджетной сферы шел газ собственной добычи, себестоимость которого составляет около 3000 грн за тысячу кубометров. Юрий Бойко также отметил, что власть обманывает людей и в вопросе тарифов на электроэнергию.

"Сегодня мы должны реально защищать людей. «Слуги» сделали для людей цену 1,44 грн за 1 кВт. Я знаю - это обман. Электроэнергия «Энергоатома», которая идет на нужды людей, стоит 90 коп. Мы требуем, чтобы такая же была и цена для бытового потребления. Вместо этого, власть отдает дешевую энергию трейдерам, а те перепродают уже по 1,5-2 грн. А остатки продают промышленности по 3 грн. Это означает, что стоимость хлеба, сахара и всего, где используется электроэнергия, будет дорожать. Тарифный и ценовой беспредел и бездарная экономическая политика власти уже довели людей до нищеты. Каждый наш депутат, на всех уровнях власти, будет бороться с этим", - резюмировал Юрий Бойко.