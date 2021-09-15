Американская певица Бритни Спирс удалила личный Instagram-аккаунт. После того, как забеспокоились фанаты, 39-летняя поп-дива объяснила, почему ушла из соцсети. Правда, сделала она этона своей странице в другой социальной сети - Twitter.

"Не переживайте. Я просто взяла небольшой перерыв, чтобы отпраздновать свою помолвку. Я скоро вернусь", - написала звезда.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨ — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

"Подробности" сообщали о том, что бойфренд певицы - 27-летний фитнес-тренер Сэм Асгари сделал ей предложение.

Спирс и Асгари вместе уже 5 лет. Они познакомились в октябре 2016 года на съемках видеоклипа "Slumber Part". Спирс призналась, что ее сердце несвободно, в первый день 2017 года.

Со свадьбой паре придется повременить, поскольку Бритни все еще находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. Судебное заседание, на котором этот статус может быть изменен, запланировано на конец сентября.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Отец певицы распоряжается ее имуществом с 2008 года после скандальных инцидентов из-за ее проблем с наркотиками и психическим здоровьем. Состояние певицы оценивают в $60 млн.

В ноябре 2020 года певица пообещала, что никогда больше не будет выступать, если ее финансовые дела продолжит вести отец. Эти заявления она сделала после того, как проиграла суд по лишению Джейми Спирса прав на опекунство.

В конце июня 2021 года Бритни Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса, призвав дать ей свободу после 13 лет пребывания под опекой. В конце августа отец певицы Джеймс Спирс, согласившийся отказаться от опекунства над дочерью, потребовал выплатить ему $2 млн отступных.