Американская певица Бритни Спирс удалила личный Instagram-аккаунт. После того, как забеспокоились фанаты, 39-летняя поп-дива объяснила, почему ушла из соцсети. Правда, сделала она этона своей странице в другой социальной сети - Twitter.

"Не переживайте. Я просто взяла небольшой перерыв, чтобы отпраздновать свою помолвку. Я скоро вернусь", - написала звезда.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨