Бритни Спирс разделась ради подписчиков (видео) [ Редактировать ]
39-летняя американская певица Бритни Спирс в очередной раз шокировала подписчиков. Так, она опубликовала на своей странице в Instagram неоднозначное видео.
В кадре звезда позирует спиной к подписчикам, а на ней только нижнее белье. На видео Бритни медленно извивается. Таким образом артистка пытается доказать своим поклонникам, что ее фигура - натуральна и, что она не использует фотошоп для обработки своих фото.
"Вот видео, чтобы вы, ребята, могли увидеть, что это действительно моя попа! Никаких фильтров и обложек ... она настоящая! Псс, я снимаю себя селфи-палкой и всегда буду", - пишет артистка.
Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс официально потребовала заменить ее отца аудитором.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В возрасте 90 лет умер известный польский актер Веслав Голас
Це була репетиція перед концертом. Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє.
Уперше в історії цього кіно-форуму за "Золотого лева" змагатиметься стрічка з України. Режисер Валентин Васянович повіз у Венецію фільм "Відблиск".
Известную певицу Ани Лорак словили на фотошопе. Помог уличить артистку в обработке фотографий ее друг Филипп Киркоров
Ще два українські фільми позмагаються не в основній програмі, а у конкурсі "Горизонти". Це стрічка режисера Олега Сенцова "Носоріг" - кримінальна драма про події 90-х років.