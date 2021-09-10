39-летняя американская певица Бритни Спирс в очередной раз шокировала подписчиков. Так, она опубликовала на своей странице в Instagram неоднозначное видео.

В кадре звезда позирует спиной к подписчикам, а на ней только нижнее белье. На видео Бритни медленно извивается. Таким образом артистка пытается доказать своим поклонникам, что ее фигура - натуральна и, что она не использует фотошоп для обработки своих фото.

"Вот видео, чтобы вы, ребята, могли увидеть, что это действительно моя попа! Никаких фильтров и обложек ... она настоящая! Псс, я снимаю себя селфи-палкой и всегда буду", - пишет артистка.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс официально потребовала заменить ее отца аудитором.

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