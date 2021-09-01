Отец певицы Бритни Спирс, согласившийся отказаться от опекунства над дочерью, потребовал выплатить ему $2 млн отступных. Об этом сообщает Variety.

Адвокат певицы Мэттью Розенгарт утверждает, что Джеймс Спирс планирует за счет дочери погасить судебные издержки ($1,3 млн) и расплатиться с компанией Tri Star, сотрудничавшей с певицей ($500 тыс.).

Адвокат назвал действия отца Бритни Спирс "попыткой вымогательства". По его словам, Джеймс Спирс не имеет права держать в заложниках свою дочь, ставя условия для отказа от опеки.

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​Отец певицы распоряжается ее имуществом с 2008 года, после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами.

Адвокат утверждает, что отец певицы получил "хорошую прибыль" с тех пор, как взял под контроль финансы своей дочери. Ежемесячно он начислял себе $16 тыс. из ее личных денег. Еще $2 тыс. ежемесячно шли на "офисные расходы".

Розенгарт оценил состояние поп-дивы примерно в $60 млн, включая недвижимость и инвестиции. Ранее в СМИ фигурировала сумма в $200 млн.

Мэттью Розенгарт стал адвокатом Бритни Спирс в середине июля после того, как суд разрешил певице самостоятельно нанять адвоката по делу об опекунстве. Он сменил назначенного адвоката Сэма Ингхэма, который представлял интересы артистки с 2008 года. Бритни Спирс утверждает, что Ингхэм скрывал от нее, что она может подать прошение о прекращении опеки.

Сейчас в дискографии Бритни Спирс девять студийных альбомов, за "Toxic" 2005 года она получила премию Grammy. Напомним, что в декабре 2020 года певица впервые за несколько лет выпустила новую песню.