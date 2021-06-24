Известная американская певица Бритни Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса, призвав дать ей свободу после 13 лет пребывания под опекой. Эмоциональная речь артистки длилась около 20 минут, и в ней прозвучали действительно шокирующие вещи.

Так, 39-летняя Бритни заявила, что чувствует себя пленницей, что ее заставляют выступать и зарабатывать деньги, распоряжаться которыми она не имеет права. Звезде дают лекарства, от которых она как пьяная, и применяют в отношении нее принудительную контрацепцию.

"Я просто хочу вернуть себе свою жизнь", - сказала Бритни. Ключевые фрагменты ее выступления приводят The Guardian, Page Six и NBC News.

Что рассказала певица

"Я врала и рассказывала всему миру, что я в порядке, и я счастлива ... Я находилась в состоянии шока. Я травмирована ... Но теперь я говорю вам правду. Поэтому я не счастлива. Я не могу спать", - призналась Спирс.

Бритни заявила, что "заслуживает того, чтобы иметь жизнь". Певица хочет выйти замуж и родить ребенка, но ей в таком праве было отказано.

"Сейчас у меня внутри установлен ... (внутриматочный контрацептив), чтобы я не беременела. Я хотела, чтобы его вынули, чтобы я могла попробовать завести еще одного ребенка, но моя так называемая команда не пустила меня к врачу, чтобы его вынуть, поскольку они не желают, чтобы я имела детей", - рассказала артистка.

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Звезда отметила, что ее отец Джейми "на 100% получает удовольствие от того, что имеет контроль над своей дочерью и может причинять ей боль". Бритни заявила, что муж наказывал ее за невыполнение его требований, и сравнила себя с жертвой торговли людьми. Более того, она даже не знала, что имеет право обратиться в суд.

"Я долго не приходила в суд, потому что не чувствовала, что меня слышат хотя бы на каком-то уровне", - отметила она.

"... Моя ценное тело, которое работало на моего отца в течение последних чертовых 13 лет, пытаясь быть такой хорошей и красивым ... Мне сказали, что штат Калифорния позволил моему некомпетентному отцу завладеть его дочерью - он взаимодействует со мной только если я с ним работаю - они сели и позволили ему так со мной поступать? Людям, на которых я работала, дали много контроля ", - подчеркнула артистка.

"Я не должен находиться под опекой, если я могу работать, зарабатывать деньги, работать на себя и платить другим людям. Это бессмысленно. Законы должны быть изменены", - подчеркнула она.

По словам Бритни, когда несколько лет назад она отказалась от дополнительных выступлений в Лас-Вегасе, ее психотерапевт заявил, что она "не сотрудничает", и заменил ее привычные лекарства на препарат лития. От него она стала чувствовать себя плохо.

"Я чувствовала себя пьяной. Я даже не была в состоянии поддерживать хоть какую-то разговор с мамой или папой ... моя семья ничего не сделали", - поделилась Спирс.

Получит ли звезда свободу?

Судья Бренда Пенни после выступления Спирс отметила, что ее слова были "отважными". Она сказала, что адвокат Бритни Спирс теперь может подать официальное прошение о прекращении опекунства над певицей.

Адвокат отца артистки от его имени заверил, что Джейми "жаль видеть, что его дочь страдает и испытывает такую ​​боль".

"Мистер Спирс любит свою дочь и очень по ней скучает", - отметил адвокат.

Напомним, в 2019 году Бритни заявила, что отец против его воли упрятал ее в психиатрическую больницу. То, что происходит со звездой в последние годы, тревожило и ее маму Линн, которой отказывали в информации по лечению и финансовых делах дочери.

Ранее мы писали о том, что у Бритни Спирс появился новый опекун.

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