Сотрудники правоохранительных органов, работающие во Львовской области, разоблачили мужчину, который занимался торговлей поддельными справками об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Согласно данным полиции, мужчина самостоятельно занимался производством фальшивых документов. Клиенты злоумышленника не проходили никаких специальных исследований.

Установлено, что 31-летний местный житель изготавливал справки с отрицательным результатом на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления.

Отмечается, что за время своей деятельности мужчина успел реализовать 300 справок, а также 50 сертификатов, где были внесены неправдивые данные. Известно, что стоимость каждого сертификата составляла 1500 гривен, а справки - 500 гривен. Против него возбудили уголовное дело и в настоящее время ему грозит наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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