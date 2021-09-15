На территории Украины в течение 2021 года был зарегистрирован рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики страны.

Таким образом, за январь-июль текущего года индекс производства вырос на 1,3%. При этом согласно оперативным данным Госстата, рост ВВП в период второго квартала 2021 года составил 5.4 %.

В январе-июле 2021 года, по расчетам Министерства экономики, сводный индекс производства (СИП) увеличился на 1,3% (на 1% в январе-июне 2021 года, падение на 6,6% за январь-июль 2020 года соответственно), ВВП – на 2,1% (на 1,7% за шесть месяцев 2021 года, падение на 6,1% за семь месяцев 2020 года, по оперативным данным Госстата, рост ВВП во втором квартале 2021 года составил 5,4%).

Отмечается, что такие показатели внутреннего валового продукта в отчетный период показывал тенденцию к возрастанию за счет промышленности, сельского хозяйства, транспорта и строительной отрасли. Однако специалисты обнародовали и прогнозы относительно роста ВВП по итогам года на 4%.

Читайте также, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на Всеукраинском форуме "Украина 30" заявил о том, что во втором квартале 2021 рост экономики в Украине ожидается на уровне 11%. В четвертом квартале падение замедлился до 1%.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины просил увеличить ВВП на медицину до 5%. Минздрав инициировал увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом до 63 тыс. грн, тогда как в прошлом году она установлена ​​на уровне более 20 тыс. грн.

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