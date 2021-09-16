Создание демографического реестра в Украине – неотложная необходимость, без которой Украина не может успешно развиваться и внедрять электронное государство. Об этом заявил Вадим Сирик, директор IT-департамента международной группы компаний IIG, в которую входит украинское предприятие ЧАО "ВТИ", в интервью BitukMedia.

Компания Industrial Innovation Group – инициатор и разработчик проекта закона "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность либо ее статус". Именно "ВТИ" заложила первый кирпич в фундамент национального демографического реестра.

"За 30 лет независимости Украина так и не смогла совершить полноценный переход от архаичной постсоветской страны к современному европейскому государству с элементами e-government. Хотя в стране есть все необходимое для цифрового рывка. Значительную часть технологий разработали украинские ученые, объединенные в компанию Industrial Innovation Group. Среди них – и специалисты высокотехнологичной компании "ВТИ". Технически мы готовы были создать демографический реестр еще 10-15 лет назад. У нас есть для этого абсолютно все – технологии, патенты, опыт и решения", – заявляет Вадим Сирик.

По словам IT-специалиста, на сегодняшний день правительство не имеет оперативной, обновляющейся в реальном времени информации для разработки стратегии решения социальных, правовых и экономических проблем и таких данных не может представить простая перепись населения. "В переписи персональные данные обезличены, статичны и формируют типовые массивы информации, тогда как демографический реестр обновляется постоянно в режиме реального времени", – отмечает Сирик.

Вадим Сирик считает, что отсутствие демографического реестра тормозит реформы и введение полноценного e-government, поскольку является базовым фундаментом для "нанизывания" дальнейших элементов электронного государства.

"Затянувшаяся пандемия и возможные локдауны, карантинные ограничения только добавляют актуальности для оперативного создания демографического реестра. Сегодня в мире всего несколько компаний, способных реализовать проект такого уровня сложности. Одна из них – украинская Industrial Innovation Group в лице "ВТИ", – добавил Сирик.

На счету "ВТИ" много успешных проектов в сфере создания крупномасштабных автоматизированных информационных систем, среди которых – автоматизированная паспортная система. Это один из ключевых и крупнейших проектов, который позволил заложить основы демографического реестра.

Снятие данных для создания биометрической записи в электронных идентификационных документах

Специалисты "ВТИ" внедрили Демографический реестр и Интегрированную систему регистрации населения (IPRS) в Кении, которая успешно работает с 2007-го года. Этот проект – первый успешный пример в мире интеграции мобильной платежной системы M-Pesa и демографического реестра.

В ЧАО "ВТИ" создаются информационные технологии, которыми восхищается весь мир. Сегодня компания формирует стандарты и направления для развития отрасли высоких технологий в Украине.

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ЧАО "ВТИ" – лидер рынка информационных технологий Украины, компания с 50-летней историей в сфере проектирования масштабных автоматизированных систем, государственных национальных реестров и баз данных с целью выпуска национальной электронной идентификационной карточки, электронного паспорта и других документов высокого уровня защиты, удостоверяющих личность. Специалисты компании принимали непосредственное участие в решении важнейших общегосударственных задач, в том числе – оборонного значения. Предприятие «ВТИ» выступало главным разработчиком Единой государственной автоматизированной паспортной системы (ныне – Государственная информационная система регистрации физических лиц и их документирования, ГИС), в рамках которой ведется централизованное оформление украинских загранпаспортов.