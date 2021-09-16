Представлений Кабінетом Міністрів України проєкт Державного бюджету на 2022 рік – це не бюджет розвитку країни, це стоп-кран для економіки і спроба відновлення централізації. Про це сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це вже третій бюджет чинної влади. Він чітко показує нам, про що вони думають і як будуть рухатися далі, - сказав Володимир Гройсман. - Цей бюджет не про економічне зростання. Для мене економічне зростання – це зростання благополуччя людей. Цей бюджет – це стоп-кран розвитку економіки. Це бюджет централізації. Забирають кошти у місцевих бюджетів, у громад. Це антисоціальний бюджет, в ньому немає людей, які потребують підтримки".

Користуючись офіційною презентацією Міністерства фінансів, Володимир Гройсман звернув увагу, що основним джерелом доходів бюджету визначений податок на додану вартість. "Він зростає на 72,5 млрд грн. Це ми з вами заплатимо ці гроші від інфляції і зростання цін. Далі – ПДФО. Це ми заплатимо! - наголосив Володимир Гройсман. – Це лягає тягарем на кожного через механізми підвищення податків. Вони хочуть забрати все те, що є у людей".

Проблемною, на думку політика, є ситуація в Пенсійному фонді, який по факту не забезпечений видатками, в системі надання субсидій – при зростанні цін на газ обсяг допомоги не зростає, а також у борговій політиці. "Нас ведуть до банкрутства, - впевнений Володимир Гройсман. - Вони планують направити на дороги понад 120 млрд грн, при цьому 40 млрд – запозичити. За три роки вони позичили (на дороги) майже 120 млрд грн, які ляжуть на плечі кожному українцю і будуть стримувати підвищення зарплат і пенсій".

Як наголосив Володимир Гройсман, бюджет-2022 мав бути бюджетом розвитку і децентралізації, а стане бюджетом банкрутства від уряду, який продукує погані рішення.