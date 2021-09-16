У Глухові на Сумщині батько жорстоко вбив трирічного сина. Чоловік, як і завжди, забрав дитину з дитсадка.

Однак додому вони не повернулися. Тож мати хлопчика звернулася до поліції. Правоохоронці разом із небайдужими одразу почали шукати зниклих: прочісували вулиці, розпитували перехожих, переглядали відео з камер спостереження. Розмістили оголошення в інтернеті.

І батька на ранок знайшли, однак сина - із ним не було. Спочатку чоловік вдавав, що не знає, де хлопчик. Та згодом зізнався, що задушив дитину в лісосмузі. За скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Підозрюваний:

Это уже давно назревало. И еще год назад тоже хотел вывезти и оставить, но не оставил.

Сергій Буханістий, начальник відділу поліції №1 Шосткинського районного управління поліції: