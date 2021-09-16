На Сумщині чоловік вбив свого трирічного сина [ Редактировать ]
У Глухові на Сумщині батько жорстоко вбив трирічного сина. Чоловік, як і завжди, забрав дитину з дитсадка.
Однак додому вони не повернулися. Тож мати хлопчика звернулася до поліції. Правоохоронці разом із небайдужими одразу почали шукати зниклих: прочісували вулиці, розпитували перехожих, переглядали відео з камер спостереження. Розмістили оголошення в інтернеті.
І батька на ранок знайшли, однак сина - із ним не було. Спочатку чоловік вдавав, що не знає, де хлопчик. Та згодом зізнався, що задушив дитину в лісосмузі. За скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення.
Підозрюваний:
Это уже давно назревало. И еще год назад тоже хотел вывезти и оставить, но не оставил.
Сергій Буханістий, начальник відділу поліції №1 Шосткинського районного управління поліції:
В напрямку траси Москва-Київ був помічений батько. Він був одразу затриманий. Де повідомив, що скоїв убивство своєї дитини. І показав місце, де знаходиться тіло дитини.
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