В МВФ подтвердили визит миссии в Украину [ Редактировать ]
МВФ подтвердил виртуальную миссию в Украине, во время которой рассмотрят вопрос программы stand-by. Украинская сторона выполнила все условия.
Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райса во время традиционного брифинга.
Представитель фонда заявил, что виртуальная миссия МВФ состоится в сентябре, но точной даты он не назвал.
"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении. Дискуссии продолжаются", - отметил Райс.
Отметим, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, миссия начнется уже 18 сентября. Украина, в рамках второго транша, ожидает 750 млн долларов в соответствии с программой stand-by, которую должны рассмотреть во время виртуальной встречи.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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