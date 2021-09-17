Незвичайну кав'ярню відкрили у столиці. Відвідувачів там обслуговуватимуть діти з особливостями інтелектуального розвитку. Серед перших гостей закладу була і наша Ірина Розова.

На перший погляд - це звичайна столична кав'ярня. Під звуки романтичної французької музики тут можна попити кави. А ще...

Аня Супрун, учениця 7 класу:

В нашому кафе ми ріжем фрукти: банан, яблука , ну і так само персик, і ми робимо павича.

"Фруктовий павич" - фірмова страва нового соціального кафе. Відкрили його в 26-й школі-інтернаті. Для педагогів, батьків та гостей закладу. А обслуговують відвідувачів самі учні - діти із синдромом Дауна.

Аня Супрун, учениця 7 класу:

Я тут повар, і я ще офіціантка.

Ані - 13. Вона в сьомому класі. І паралельно вчиться працювати. Готує салати, фреші, варить каву та прибирає. І все це - на сучасному обладнанні, Ідею відкрити таке кафе у школі реалізувала директорка закладу. Жінка мандрувала Нідерландами і в тамтешніх кав'ярнях барменами і офіціантами працюють підлітки з особливостями розвитку. І це - норма.

Ольга Павлюченко, директорка Спеціальної школи-інтернату №26 міста Києва:

Тільки підготувавши їх у школі, вони можуть після школи йти й отримувати якусь професію елементарну. Ми постійно кожен день будемо їх тренувати, закріпляти. І я маю надію, що відкривши таке кафе, наші діти почнуть отримувати навички.

І не тільки професійні, а й соціальні. Кафе має стати майданчиком, де діти з порушеннями інтелектуального розвитку працюватимуть у команді, вчитимуться спілкуватися та допомагати одне одному.

Максим Михайличенко, батько дитини із синдромом Дауна:

Відкриття цього кафе, коли надаються чудові можливості набути певних соціальних навиків, спеціальних навиків для того, аби спокійно себе почувати, коли вони підуть в життя, коли вони залишаться в решті-решт в житті самі, коли підуть їхні батьки.

Для столиці така дитяча соціальна кав'ярня в державній школі - новина. І хоча її відкрили коштом батьків та благодійників, у Міносвіти проєктом зацікавилися.

Тетяна Симоненко, начальниця Головного управління позашкільної та інклюзивної освіти МОН:

Це сприяє розвитку дітей, це сприяє їх освіті, а саме головне самореалізації.

В Україні майже дев'ять тисяч людей із синдромом Дауна. Працевлаштовані з них - одиниці. Хоча реалізувати себе, кажуть фахівці, можуть 10 відсотків.