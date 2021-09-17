Украинский государственный бюджет предполагает влитие в Украину почти 3 миллиардов долларов инвестиций от Международного валютного фонда.

Однако в настоящее время не уточняется какие именно средства поступят в бюджет. Таким образом, в следующем году планируется выпуск еврооблигаций со сроком погашения от 5 до 15 лет на эквивалент $1,5 млрд или 42,9 миллиардов гривен.

Отмечается, что средневзвешенная ставка составляет почти 7,5%. Известно, что внешние займы принесут в бюджет Украины 125.62 миллиарда гривен. А внутренние инвестиции принесут 419,96 миллиардов гривен.

Читайте также, на рассмотрение депутатов Верховной Рады Украины внесли проект государственного бюджета на 2022 год. Согласно документу, рост экономики в стране в следующем году должен установиться на уровне 3,8%, а средний курс валют составит 28,6-28,7 гривен за американский доллар.

Кроме того, МВФ подтвердил виртуальную миссию в Украине, во время которой рассмотрят вопрос программы stand-by. Украинская сторона выполнила все условия. Представитель фонда заявил, что виртуальная миссия МВФ состоится в сентябре, но точной даты он не назвал.

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