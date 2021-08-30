Кошти від Міжнародного валютного фонду планують частково спрямувати на соціальні виплати. Про це на своїй сторінці у соцмережах написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами ці гроші сприятимуть, цитую - "макроекономічній стабільності, а також дадуть можливість збільшити соціальні виплати громадянам." Нагадаю, минулого тижня від МВФ надійшло понад 2 мільярди 700 мільйонів доларів безповоротної допомоги. Більше економічних новин - далі від Кирила Воронка.

До кінця року в Україні підвищать пенсії. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Так, з першого жовтня для пенсіонерів віком від сімдесяти п'яти до вісімдесяти років мінімальна виплата становитиме 2500 гривень. З першого грудня 2600 гривень отримають громадяни віком шістдесяти п'яти років.

Головна умова - необхідний трудовий стаж. Для жінок - 30 років, для чоловіків - 35. Також, з першого грудня збільшиться мінімальний прожитковий мінімум, на майже 100 гривень. У зв'язку з цим мінімальна пенсія в країні зросте до тисячі дев'ятисот тридцяти чотирьох гривень.

12 гривень за кубометр газу. Таку ціну на вересень встановили у Нафтогаз України. Про це йдеться на сайті компанії. Зараз "Нафтогаз" як постачальник "останньої надії" обслуговує майже 500 тисяч домогосподарств. Тобто постачальник "останньої надії" - це організація, яка зобов'язана протягом шістдесяти днів надавати газ споживачеві, якщо він залишився без компанії, яка його обслуговувала.

У серпні тариф для населення становив одинадцять гривень 78 копійок за кубометр. Річний "фіксований" тариф Нафтогазу - сім гривень 96 копійок.

Понад 23 тисячі гектарів сільгоспземлі було продано в Україні з початку роботи ринку землі. Як повідомив один із заступників міністра аграрної політики, за цей час було зареєстровано понад десять тисяч угод купівлі-продажу. Найбільше землі купили на Полтавщині - майже 2700 гектарів. На другому місці Харківщина - понад 2 600. На третьому Кіровоградщина - майже 2100.

Ринок сільгосп землі в Україні офіційно відкрився - першого липня. За оцінкою Мінагрополітики, один гектар землі в середньому коштує 40 тисяч гривень. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи, які є громадяниами України. Але з обмеженням - 100 гектарів в одні руки.

Відсьогодні на українських дорогах почали працювати нові радари. Про це повідомили на сайті патрульної поліції України. 180 радарів TruCAM тепер використовують у Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій та у Донецькій областях.

Про роботу приладів на дорозі повинні попереджати дорожні знаки. Патруль, який фіксує швидкість, має бути на автомобілі з увімкненими синіми проблисковими маячками.