Нове видання Книги рекордів Гіннеса побачило світ. Хто та завдяки яким досягненням цьогоріч потрапив до списку рекордсменів - дивіться у сюжеті.

Від собаки з найдовшими у світі вухами до найвищого у світі підлітка - Книга рекордів Гіннеса представила оновлене видання, до якого потрапили нові тріумфатори цієї нагороди.

Ось так американка Пейдж Ольсен хизується своїм песиком, довжина вух котрого становить 34 сантиметри!

Пейдж Ольсен, власниця собаки з найдовшими у світі вухами:

Мене звуть Пейдж. І я маю собачку - Лу! І так, у неї найдовші у світі вуха!

А цей хлопець, який, до слова, теж зі США, подав свою заявку до Книги рекордів Гіннеса цілком випадково. А в підсумку - отримав визнання. Його зріст - два метри та майже 27 сантиметрів!

Олів'є Ру, найвищий у світі підліток:

Я гортав Книгу рекордів і побачив підлітка, який вважався найвищим. Мені здалося, що, мабуть, він нижчий за мене, а тому я зможу потрапити до переліку рекордсменів. І зробив це.

А цей американець - Зіон Кларк - народився без ніг. Попри це, хлопець почав займатися спортом і зумів встановити світовий рекорд. За менше ніж п'ять секунд на руках Кларк пройшов 20 метрів.

Зіон Кларк, рекордсмен із ходіння на руках:

Для мене - це неймовірне досягнення! Я навіть і не мріяв про таке. З самого дитинства я читав і багато дивився, на що здатні люди. А тепер у цій Книзі вписане моє ім'я!

До переліку рекордсменів внесли й бодібілдерів. Індус Пратік Мохіте зі зростом метр і два сантиметри став найнижчим у світі бодібілдером, у той час як Марія Воттель і Олів'є Ріхтерс стали найвищими - серед жінок і чоловіків відповідно.

Олів'є Ріхтерс, найвищий бодібілдер у світі:

Мене називають "нідерландським велетнем"! Мій зріст - 2 метри та 18 сантиметрів. І я потрапив до Книги рекордів Гіннеса як бодібілдер!

А це - Елізабет і Катаріна. І вони потрапили до Книги рекордів теж завдяки своєму зросту. Дівчата - найменші у світі двійнята. Їхній зріст - близько 128-ми сантиметрів.

Усі учасники зазначають - щасливі, що мають змогу ввійти до світової історії. Та сподіваються, що люди ніколи не перестануть дивувати одне одного.