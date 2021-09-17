Вірменія позивається проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН.

Єреван звинувачує Баку в порушеннях прав вірменських громадян та етнічних вірмен. Звинувачення стосуються також і загострення конфлікту в Нагірному Карабасі торік. Вірменія стверджує, що "її громадяни зазнали системної дискримінації, масових убивств, катувань та інших знущань".

Нагадаю, у вересні 2020 в Нагірному Карабасі відновилися активні бойові дії. Унаслідок шеститижневої війни з обох боків загинули близько шести тисяч людей. Конфлікт закінчився після підписання угоди. Більша частина території опинилися під повною владою Азербайджану. Такий розподіл призвів до політичної кризи у Вірменії. В Баку вже заявили, що подаватимуть зустрічний позов до Міжнародного суду ООН - через расову дискримінацію, яку проводить Єреван.