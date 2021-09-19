Квартет гражданских астронавтов-любителей, участвовавших в миссии SpaceX Inspiration 4, благополучно приводнился в Атлантике у побережья Флориды.

Трехдневный полет уже вошел в историю, как первый экипаж, состоящий полностью из гражданских лиц, когда-либо отправленный на околоземную орбиту.

Успешный запуск и приземление спустя три дня ознаменовало еще одну веху в молодой индустрии коммерческого астротуризма, спустя 60 лет после начала космических полетов человека.

"Добро пожаловать во вторую космическую эру", - заявил Тодд Эриксон, директор миссии Inspiration 4, во время телефонной конференции после возвращения команды.

SpaceX, частная ракетная компания, основанная генеральным директором производителя электромобилей Tesla Inc Илоном Маском, самостоятельно разработала и построила космический корабль, запустила его, контролировала его полет и приземление.

Трехдневная миссия завершилась, когда капсула SpaceX Crew Dragon, получившая название Resilience, была спущена с парашютом на воду около 23:00 по Гринвичу, после автоматического спуска. За этим событием можно было наблюдать онлайн на YouTube.

Возвращение с орбиты последовало за погружением в атмосферу Земли. В результате торможения об атмосферу температура, окружающая внешнюю часть капсулы, поднялась до 1900 градусов по Цельсию. Летные костюмы космонавтов, оборудованные специальными системами вентиляции, были спроектированы таким образом, чтобы сохранять им прохладу в случае перегрева кабины.

После успешной посадки четыре члена экипажа один за другим вышли из бокового люка капсулы после того, как было поднято из океана на палубу спасательного судна SpaceX. После этого экипаж был отправлен на вертолете обратно на мыс Канаверал для встречи с близкими.

Первой вышла 29-летняя Хейли Арсено, ассистент врача Детского исследовательского центра Св. Джуда в Теннесси, выжившая в детстве после рака костей, ставшая самым молодым человеком, когда-либо достигшим околоземной орбиты с помощью миссии Inspiration 4.

За ней последовали геофизик и бывший кандидат в астронавты NASA 51-летний Сиан Проктор, затем 42-летний инженер аэрокосмических данных и ветеран ВВС Крис Семброски, и, наконец, миллиардер и командир миссии 38-летний Джаред Исаакман.

Во время полета экипаж Inspiration4 не принимал участия в управлении космическим кораблем – им управляли наземные группы и бортовой автопилот. Хотя Исаакман и Проктор оба являются лицензированными пилотами и могли использовать ручное управление, этого делать не пришлось.

Руководитель космических полетов SpaceX Бенджи Рид удивился тому, во время полета не случилось ни одной серьезной внештатной ситуации. Он сослался лишь на две проблемы, которые он назвал незначительными и легко решаемыми: неисправный вентилятор в туалетной системе экипажа и неисправный датчик температуры на одном из двигателей космического корабля.

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