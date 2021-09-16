Сегодня ночью состоялся исторической полет – первый экипаж, состоящий полностью из туристов, а не профессиональных космонавтов.

Четыре человека составили команду туристической миссии в космосе под названием Inspiration 4.

Inspiration 4, которая является первым чартерным пассажирским полетом SpaceX Илона Маска, стартовала с Космического центра Кеннеди NASA.

Командует историческим полетом 38-летний миллиардер Джаред Исаакман, который взял под свой контроль ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon. Экипаж проведет три дня на орбите на высоте 574 километра над поверхностью Земли.

Исаакман - третий миллиардер, запустивший этим летом свой бизнес, после Ричарда Брэнсона из Virgin Galactic и Джеффа Безоса из Blue Origin в июле.

Экипаж миссии SpaceX Inspiration 4

Иссакман и трое других гражданских лиц вместе тренировались в течение 6 месяцев. Все они имеют разное происхождение и разную профессию, поэтому мы собрали некоторые факты о каждом из участников.

Хейли Арсено

Хейли Арсено – 29 лет. Она работает помощником врача в детской исследовательской больнице Св. Джуда в США. В детстве она пережила рак костей, ампутацию ноги, вместо которой сейчас протез.

Такое положение дел означало, что она не получила бы квалификацию астронавта NASA, но была принята в состав первого туристического орбитального экипажа SpaceX.

Кристофер Семброски

Кристофер Семброски – 41-летний инженер по обработке данных, который в настоящее время работает в Lockheed Martin.

Он служил в вооруженных силах США, обслуживал межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III и ветеран войны в Ираке.

Сиан Проктор

Сиан Проктор, 51-летний профессор геолого-геофизических исследований в Южно-Маунтинском муниципальном колледже в Фениксе, штат Аризона.

Она стала первым человеком с Гуама, которая достигла космоса. Проктор занимает место "Процветания" в миссии Inspiration4. Это место можно было выиграть в конкурсе открытия магазина электронной коммерции на платформе Shift4Shop.

Джаред Исаакман

Джаред Исаакман – 38-летний миллиардер, основатель и генеральный директор Shift4Shop Payments. Он купил свое место в рейсе, а остальные три отдал своим товарищам по экипажу.

Он управляет полетом Inspiration4, имея 6 тысяч часов опыта полетов на самолетах. Исаакман надеется использовать этот рейс, чтобы собрать 200 миллионов долларов на борьбу с детским раком в Детской исследовательской больнице Сент-Джуда. Он уже пожертвовал 100 миллионов долларов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск поделился захватывающим зрелищем сверхтяжелой ракеты.