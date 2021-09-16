Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отправила в космос первых "туристов". Запуск корабля состоялся в 3:02 по киевскому времени. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Туристов" на орбиту Земли подняла ракета Falcon 9, на котором установили корабль Crew Dragon. Прямая трансляция запуска состоялась на YouTube канале SpaceX. В миссии Inspiration 4 участвуют 4 человека: бизнесмен Джаред Айзекман, сотрудница детской больницы Хейли Арсено, опытный летчик-испытатель Крис Семброски и педагог Сиан Проктор.

Фото: SpaceX

Отмечается, что новоиспеченные астронавты в компании SpaceX не проходили никаких специальных подготовок, а только медицинский осмотр и инструктаж. Известно, что экипаж проведет в космосе около трех дней. Старт ракеты должен был состоятся накануне, однако его были вынуждены перенести в связи с неподходящими условиями.

Читайте также, американская компания SpaceX вывела на орбиту планеты партию спутников глобальной интернет-связи Starlink. В ракете Falcon 9 находились 88 аппаратов, через несколько минут первая ступень корабля, являющаяся многоразовой, приземлилась на плавающую платформу в Атлантическом океане.

Кроме того, Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на доставку астронавтов на Луну. Четыре астронавта будут доставлены на окололунную станцию на корабле Orion, оттуда двое из них отправятся на спутник Земли.

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