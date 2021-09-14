Соучредитель корпорации Apple Стив Возняк создал частную космическую компанию Privateer Space. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Возняка, его новое детище будет разительно отличатся от существующих конкурентов. Компания будет основана совместно с генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. Известно, что главной целью компании является стремление сделать космос безопасным и доступным для человечества.

Отмечается, что презентационный видеоролик рассказывает о сохранении наследия для будущих поколений, а не о каком-либо соревновании. Таким образом, компания официально будет презентована во время конференции AMOS, которая запланирована на сентябрь 2021 года.

Читайте также, частная космическая компания Китая iSpace второй раз за год не смогла вывести на орбиту свою ракету Hyperbola-1. Предыдущая попытка iSpace вывести на орбиту спутник в феврале текущего года также завершилась неудачей, удачным стал лишь первый запуск компании, состоявшийся в 2019 году.

Кроме того, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске ракета-носитель Rocket 3.1 частной американской компании Astra не смогла достичь орбиты из-за аварии первой ступени. Astra поставила перед собой инженерную задачу вывести ракету на орбиту.

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