В соцсетях опубликовали фото вооруженных до зубов талибов, которые катаются на лодках в виде лебедей по озеру Банди-Амир. Фото боевиков выложил в своем аккаунте в Twitter журналист Джейк Ханрахан.

Снимки были сделаны в национальном парке Банди-Амир, который является одной из главных достопримечательностей в стране. Шесть бирюзовых озер расположены на высоте около 3 тыс. метров в горах Гиндукуш, в центральной части Афганистана.

Соцсети уже не раз "взрывают" фотографии и видеоролики с вооруженными и бородатыми талибами, которые приобщаются к развлечениям. Недавно в Кабульском парке аттракционов насняли, как суровые бородачи прыгают на батуте, катаются на карусели, машинках и тренируются в спортзале.

Как сообщали "Подробности", талибы захватили посольство Норвегии, где уничтожили вино, диски и детские книги. Напомним, что талибы ищут на порносайтах афганских проституток.