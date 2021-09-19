Уряд цього тижня був справжнім ньюзмейкером. При чому обговорювали всі не лише цифри поданого проєкту бюджету, а й самих міністрів! Бо зараз і в кулуарах парламенту, і в ЗМІ - активно міркують, кого з урядовців можуть попросити на вихід. При чому - вже найближчим часом! Говорять, що попрощатися з міністерськими портфелями можуть троє, а то й четверо посадовців. І навіть називають прізвища.

Тож хто той, під ким крісло хитається найсильніше? А кому вдасться втриматися? І чи можлива ротація в керівництві парламенту? Всі імовірні кадрові розклади зібрала та проаналізувала наша Інна Томіна.

Їх - нема, але про них усі давно говорять!

Микола Давидюк, політолог:

Найперші розмови про відставки в цьому Кабміні почалися весною. Обговорюють, президент дивиться, хто як себе веде з претендентів.

Хто ж не справляється? І коли буде нова рокіровка на урядовій шахівниці?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Давайте доживімо і побачимо. От осінь, починається сезон...

Перед початком нового політичного сезону президент визнав: до урядовців має одну претензію:

Володимир Зеленський, президент України:

Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів в тому, що вони починають багато говорити, коли нічого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це часу.

Сам же очільник уряду каже: міністри працюють - невтомно і сумлінно.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У мене претензій до кабміну сьогодні немає. Сьогодні кабмін, як ви бачите, як казав президент України Володимир Зеленський, технократичний, міністри чимало часу проводять на робочих місцях, а не на ток-шоу.

Подань на звільнення міністрів поки що в парламенті немає. Та спікер загадково анонсує відставки у "добровільно-примусовому форматі". Щоправда, без імен.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Я не називав раніше, і цього разу називати не буду, думаю, що не коректно, тому що хтось з колег з уряду самостійно може піти у відставку, когось може прем'єр подавати. Я думаю, що цифра 3-4 достатньо реалістична.

Передумов для відставки Всього уряду нема,- запевняють у монобільшості. Та все ж, із ким можливе прощання - президентська фракція вирішить на засіданні вже завтра.

Давид Арахамія, народний депутат, фракція "Слуга народу":

По прем'єру - точно це фейк. Трьох тире чотирьох. Бачите, всі знають відповідь, немає прізвищ.

Та пліток без прізвищ не буває. Політичними кулуарами шириться такий шорт-лист:

Микола Давидюк, політолог:

Лазебна, Уруський, Таран - це найперших три, які… уже "дамоклів меч" над ними дуже-дуже близько.

До Мінсоцу Лазебної зараз буде прикута увага через пенсійну реформу. Тож там потрібне підсилення, - кажуть експерти. Плюсів міністерці не додають проблеми із субсидіями та роботою органів соцзахисту на місцях.

Сергій Биков, політичний консультант:

Я не знаю жодного міністра соцполітики яким би люди були задоволені. Бо завжди людям необхідні більші виплати, більше соціальних гарантій, хоча насправді сказати до пані Лазебної, що вона не спрвляється - було б досить складно.

Ще один можливий відставник - віцепрем'єр Олег Уруський. Він зараз відповідає за стратегічні галузі, і перед призначенням обіцяв прорив у літако- і ракетобудуванні. Однак замість прориву має "побиті горшки" з профільним комітетом Ради. Та й медійно Уруський не дуже активний.

Сергій Биков, політичний консультант:

Абсолютно неправильна історія, коли в нас міністр стає сєлєбріті. Сєлєбріті мають бути селєбріті, а міністр, як і будь-який інший чиновник - це абсолютно безлика функція.

На лаву запасних може сісти й міністр оборони Андрій Таран. Він конфліктував із колишнім керівником Генштабу Хомчаком. Останнього - вже звільнили. Тепер Тарану закидають гальмування оборонної реформи.

Микола Давидюк, політолог:

Реально там держзамовлення підвисло, скандали по гендеру перед парадом, теж підпортили відчуття великого свята, велика кількість кадрових питань, які не вирішені всередині, і сама система ефективності вона точно не відпрацьована.

Звільнення можуть зачепити ще двох міністрів: культури - Олександра Ткаченка та юстиції - Дениса Малюськи.

Сергій Биков, політичний консультант:

Говорять про міністра юстиції, хоча до нього фахових претензій не так багато. Пан Ткаченко, у тому випадку, якщо ухвалять закон про столицю, цілком може піти на голову КМДА.

Публічні й гострі суперечки, схоже, розгорілися між Банковою та спікером.

Микола Давидюк, політолог:

Зеленському більше подобається потенційний Стефанчук, ніж реальний Разумков. Скажімо так, між ними немає війни, але між ними дуже поганий мир.

Розхитати крісло під Дмитром Разумковим може законопроєкт про олігархів. Утім, офіційно "слуги" кажуть, що відставка спікера - домисли.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Мені моя робота подобається, я сподіваюсь, що я її достатньо якісно виконую. Різне може бути. Я за посаду не тримаюсь.

Не боятися за свої місця, кажуть експерти, можуть відносно нові міністри: Ляшко, Монастирський, Кулеба. Також пишається президент - інфраструктурою та цифровізацією.

Сергій Биков, політичний консультант:

У Кубракова точно все гаразд. То - точно і сто відсотків. На другому місці держава в смартфоні.

Микола Давидюк, політолог:

Є дійсно кілька міністрів, які роблять свою роботу на світовому рівні, там Федоров - да... Там реально Дія, яку "Еппл" цінує, яка найкрутіша в Європі.. але він не створює піар приводів для політичної агітації.

Тож, хто залишиться з міністерським портфелем, а в кого - його заберуть? Фінальне слово з будь-яких ротацій у кабміні - за парламентом і президентом.