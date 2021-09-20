В редакцию "Подробностей" обратилась 34-летняя Виктория Геворкян. Женщина вынуждена бороться с раком молочной железы, лечение которого обходится семье очень дорого.

В первый раз беда пришла в 2017 году, был поставлен диагноз Карцинома in situ, что означает "локальная" стадия 0, но из-за большого распространения опухолевого процесса пришлось делать мастектомию.

"Тогда это было очень дорого, но мы справились своими силами. Моему сыночку было 3 годика и все приложили максимум усилий, что бы его мама могла жить полноценной жизнью, и смогла забыть об этом как о страшном сне. В 2021 году Бог дал нам еще одного ребеночка, милую девочку. Это было просто счастье! Хотя кормить одной грудью очень тяжело, мы справлялись, мы сильные! Пока беда не догнала нас во второй раз...", - рассказывает Виктория.

Этим летом женщине был поставлен диагноз рак молочной железы, карцинома высокой степени злокачественности с метастазами.

Лечение будет проходить в три этапа: химиотерапия (17 капельниц за год), операции на нескольких органах и лучевая терапия. Однако, сумма лечения для мамы двух деток просто неподъемная. Только лишь на первом этапе химиотерапии нужно 600 000 грн.

Виктория и ее семья просит всех неравнодушных о помощи.

Реквизиты для помощи:

4441 1144 1232 1372 Геворкян В. В. (Монобанк)

4149 6293 9747 7282 Геворкян В. В. (ПриватБанк)

IBAN:

UA923052990000026200682826740

Gevorkyan Viktoriya, +380667023168

Счет получателя:

26200682826740