Основатель и глава технологической компании SpaceX Илон Маск высмеял президента США Джо Байдена из-за того, что тот не поздравил SpaceX с успешным завершением полета квартета гражданских астронавтов-любителей.

Один из подписчиков Маска в Twitter cпросил, почему глава Белого дома отказался что-либо заявить относительно успешного трехдневного полета на орбиту на корабле Crew Dragon экипажа из четырех американцев. Он также упомянул, что это мероприятие помогло собрать пожертвования в сотни миллионов долларов для детской больницы Святого Иуды.

"Какова ваша теория, почему так произошло?", - спросил Маска пользователь с ником Ælectric Cyberfarmer. Маск ответил:

The President of the United States has refused to even acknowledge the 4 newest American astronauts who helped raise hundreds of millions of dollars for St. Jude.



What’s your theory on why that is?