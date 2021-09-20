"Он все еще спит": Илон Маск высмеял Байдена [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Основатель и глава технологической компании SpaceX Илон Маск высмеял президента США Джо Байдена из-за того, что тот не поздравил SpaceX с успешным завершением полета квартета гражданских астронавтов-любителей.
Один из подписчиков Маска в Twitter cпросил, почему глава Белого дома отказался что-либо заявить относительно успешного трехдневного полета на орбиту на корабле Crew Dragon экипажа из четырех американцев. Он также упомянул, что это мероприятие помогло собрать пожертвования в сотни миллионов долларов для детской больницы Святого Иуды.
"Какова ваша теория, почему так произошло?", - спросил Маска пользователь с ником Ælectric Cyberfarmer. Маск ответил:
Он все еще спит.
The President of the United States has refused to even acknowledge the 4 newest American astronauts who helped raise hundreds of millions of dollars for St. Jude.— Ælectric Cyberfarmer (@rhensing) September 19, 2021
What’s your theory on why that is?
He’s still sleeping— Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2021
Пользователи Twitter разделились на два лагеря. Одни считают, что Маск просто безобидно пошутил, по мнению других, между главой SpaceX и главой Белого дома пробежала черная кошка, и миллиардер публично примкнул к сторонникам Дональда Трампа.
Напомним, что за благодаря Трампу за Байденом закрепилось прозвище "Спящий Джо". Бывший президент часто использовал его во время предвыборной кампании, чтобы показать профнепригодность Байдена из-за преклонного возраста.
Как сообщали "Подробности", экипаж миссии Inspiration 4 состоял из четырех человек: миллиардер Джаред Айзекман, ассистент врача Хейли Арсено, инженер по обработке данных Крис Семброски и преподаватель Сиан Проктор.
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
Астронавты-любители провели на околоземной орбите три дня и удачно вернулись на Землю. Этот полет установил сразу несколько мировых рекордов.
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