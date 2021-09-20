Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини в університеті російського міста Перм. Поранених - 24. Вогонь відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров. Момент, коли хлопець заходить до одного з корпусів вишу - зафільмували студенти. Частина з них - зачинилися в аудиторіях ізсередини. Дехто в паніці вистрибував з вікон другого поверху.

Правоохоронці поранили нападника під час затримання, він у лікарні. Відкрито кримінальну справу за статтею "вбивство". Зазначу, що незадовго до атаки стрілець опублікував допис у соцмережі. Заявив: не є членом екстремістських організацій, а його вчинок - не теракт. Мотиви злочину встановлює поліція.