У Росії підліток відкрив вогонь по людях у школі [ Редактировать ]
Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини в університеті російського міста Перм. Поранених - 24. Вогонь відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров. Момент, коли хлопець заходить до одного з корпусів вишу - зафільмували студенти. Частина з них - зачинилися в аудиторіях ізсередини. Дехто в паніці вистрибував з вікон другого поверху.
Правоохоронці поранили нападника під час затримання, він у лікарні. Відкрито кримінальну справу за статтею "вбивство". Зазначу, що незадовго до атаки стрілець опублікував допис у соцмережі. Заявив: не є членом екстремістських організацій, а його вчинок - не теракт. Мотиви злочину встановлює поліція.
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