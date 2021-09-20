Вибори у Німеччині: Олаф Шольц скасував передвиборчі мітинги через виклик до Бундестагу [ Редактировать ]
Виклик до Бундестагу - за шість днів до виборів. Лідер парламентської кампанії Олаф Шольц скасував передвиборчі мітинги, щоб відповісти на запитання членів фінансового комітету. Чому кандидата в канцлери терміново викликали на килим? І як це може вплинути на результати голосування? Тетяна Логунова розкаже.
Замість виступу на передвиборчому мітингу - перехресний допит у фінансовому комітеті Бундестагу. За лічені дні до парламентських виборів німецькі депутати викликали Олафа Шольца на килим. Щоб той особисто пояснив, чому представники прокуратури обшукували очолюване ним міністерство фінансів. І чи причетний хоч якось сам Шольц до співробітників групи фінансової розвідки, які, за даними прокурорів, могли приховувати від правоохоронних органів інформацію про шахрайство і відмивання грошей.
Флоріан Тонкар, речник з фінансово-політичних питань від фракції "Вільна демократична партія Німеччини":
Добре, що Олаф Шольц прийшов на засідання комітету. З відмиванням коштів у Німеччині ніхто не бореться. І це не поодинокий випадок, а структурна проблема.
Соратники Шольца впевнені - кандидат у канцлери до скандалу не причетний. А виклик на комітет - це брудна політична гра конкурентів, які, згідно із соцопитуваннями, програють вибори.
Єнс Ціммерманн, член фінансового комітету Бундестагу від "Соціал-демократичної партії Німеччини":
Міністр, як і завжди, відповість на всі запитання. Ви знаєте, у мене складається враження, що декому не вистачило телевізійних дебатів кандидатів у канцлери. І ці люди хочуть продовження.
Фінальні теледебати кандидатів у канцлери німецькі телеканали транслювали напередодні ввечері. Півтори години Олаф Шольц, Анналена Бербок та Армін Лашет дискутували про збереження клімату, обсяг мінімальної зарплати та податків. І пояснювали виборцям, чому вони повинні обрати саме їхню партію.
Олаф Шольц, кандидат у канцлери Німеччини від "Соціал-демократичної партії Німеччини":
Я за мінімальну зарплатню - 12 євро за годину, за стабільні пенсії та за сучасну промисловість, яка не шкодитиме довкіллю.
Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС:
Я за згуртованість Європи в ці важкі часи, за сильну економіку і за чіткий курс щодо національної безпеки.
Анналена Бербок, кандидатка в канцлери Німеччини від партії "Зелені":
Я за справжній прорив у захисті клімату, за внутрішню політику, у центрі якої будуть інтереси дітей та сімей. І за зовнішню політику, пріоритетом якої будуть права людей.
За даними соціологів, ці дебати, як і всі попередні, виграв Олаф Шольц. Лідерові соціал-демократів вдалося переконати 42 відсотки глядачів. Лашет і Бербок істотно відстали від фаворита теледебатів - у них 27 і 25 відсотків відповідно.
До виборів - шість днів. Прогнози соціологів незмінні: найбільші шанси на перемогу в есдеків, за ними йдуть християнські демократи і зелені, а потім - решта партій. Утім, цей політичний розклад можуть кардинально змінити виборці, які ще не визначилися. За кого голосувати поки ще думає кожен четвертий німець.
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