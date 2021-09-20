Залізнична колія пішла під землю біля кордону з Молдовою [ Редактировать ]
На Буковині просто під залізничною колією провалилася земля. Ґрунт підмило неподалік кордону з Молдовою. Утворилася яма глибиною шість метрів.
Цією ділянкою щодня курсує потяг "Чернівці - Київ". Наразі його маршрут тимчасово змінили. Тепер людей до Чернівців довозять автобусами. В Укрзалізниці кажуть - це місце оглядали буквально за день до аварії й проблем не помітили. Те, що сталося, називають форс-мажорною ситуацією. Працівники вже більше ніж добу засипають провалля та укріплюють колію. Обіцяють завершити все до ранку.
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