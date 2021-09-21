Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одной из телепередач заявил о том, что подделку паспортов вакцинации от коронавируса власти Украины планируют ввести отдельную уголовную статью.

На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью.

При этом министр предупредил, что медикам, которых уличат в приобретении или продаже поддельных COVID-сертификатов либо ПЛР-тестов, не стоит рассчитывать на помощь ведомства.

Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны министерства здравоохранения. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать компании иммунопрофилактики еще и таким способом.

Для недопущения распространения поддельных COVID-сертификатов будет установлен жесткий контроль, соответствующие спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности уже проходят.

Читайте также, Мнистерство здравоохранения приняло решение разрешить комбинировать вакцины от коронавирусной инфекции, производства компаний Pfizer и Moderna. Интервал между проведением вакцинации нового типа должен составлять 28 дней.

Кроме того, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.