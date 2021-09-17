Мнистерство здравоохранения приняло решение разрешить комбинировать вакцины от коронавирусной инфекции, производства компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, в июле 2021 года были официально одобрены рекомендации Национальной технической группы экспертов, которые занимаются вопросами иммунопрофилактики и дали разрешение комбинировать сходные мРНК-вакцины.

Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.

Отмечается, что интервал между проведением вакцинации нового типа должен составлять 28 дней. Известно, что комбинирование препаратов Pfizer и Moderna является абсолютно безопасным и эффективным.

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Кроме того, в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассказали, что бустерная доза вакцины от коронавирунсой инфекции, производства компании Pfizer, способна лишь улучшить иммунитет, однако не нужна для защиты от болезни.

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