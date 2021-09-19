Медики в отделении для пациентов с COVID-19 Источник: РИА Новости

Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом. Об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков, сообщает "РИА Новости".

Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ.

Человек не может одновременно заразиться другим вирусом, поскольку в организме вырабатывается интерферон.

Интерферон - противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения.

Ученый предупреждает, что после выздоровления от простуды есть риск заболеть COVID-19. А поскольку организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.

Медики сообщили, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.

Какая из них (инфекций - ред.) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм.

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали инструкцию, как отличить штамм "Дельта" от других штаммов коронавируса.