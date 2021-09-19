Ученые рассказали, кому из людей не страшен коронавирус [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом. Об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков, сообщает "РИА Новости".
Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ.
Человек не может одновременно заразиться другим вирусом, поскольку в организме вырабатывается интерферон.
Интерферон - противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения.
Ученый предупреждает, что после выздоровления от простуды есть риск заболеть COVID-19. А поскольку организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.
Медики сообщили, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.
Какая из них (инфекций - ред.) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм.
Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали инструкцию, как отличить штамм "Дельта" от других штаммов коронавируса.
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