У світі зафіксували 400 тисяч нових заражень коронавірусом [ Редактировать ]
Напередодні у світі зафіксовано близько 400 тисяч нових заражень коронавірусом.
Майже 6 тисяч людей померли. Найбільше нових хворих у США, Великій Британії, Туреччині, Індії та Росії. Україна за добовим приростом недужих - сьома в Європі, і двадцять шоста в світі.
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