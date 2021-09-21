Світ на порозі фінансової кризи: на Гонконгській фондовій біржі впали акції [ Редактировать ]
У світі заговорили про нову фінансову кризу. На Гонконгській фондовій біржі на 10% впали акції другого за величиною забудовника Китаю.
Це потягнуло за собою увесь фондовий ринок мегаполісу. А банкрутство компанії може викликати ефект доміно на всьому ринку нерухомості КНР, а за ним і в світі. Разом з тим, економісти зауважують, що пандемія призвела до глобального здорожчання житла - продажу та оренди. Нагадаю, саме обвалення ринку іпотеки у США спричинило глобальну економічну кризу 2008-го року.
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