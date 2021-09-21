Консультации с миссией МВФ: в НБУ назвали темы [ Редактировать ]
Во вторник, 21 сентября, заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сообщила, что в ходе консультаций с миссией МВФ будут обсуждаться реформы в Украине и госбюджет. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформы судебной сферы, а также укреплении антикоррупционных институтов и проекта госбюджета на 2022 год.
По ее словам, продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач властей, и выразила надежду на успешные результаты переговоров.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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