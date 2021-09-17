МОЗ получил оборудование для определения COVID-штаммов [ Редактировать ]
В Центре общественного здоровья появилось оборудование для выявления новых штаммов коронавируса у пациентов. Минздрав сможет получать до 400 образцов в месяц.
"Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы четко устанавливая источник", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он подчеркнул, что ранее Украина отправляла образцы на секвенирование в лаборатории Всемирной организации здравоохранения, что занимало определенное время.
Читайте также, Украина начнет делится вакцинами от коронавирусной инфекции, срок годности которых скоро подойдет к концу, с другими странами. В Минздраве рассчитывают провести иммунизацию так, чтобы в стране не оставалось лишних препаратов.
Кроме того, в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассказали, что бустерная доза вакцины от коронавирунсой инфекции, производства компании Pfizer, способна лишь улучшить иммунитет, однако не нужна для защиты от болезни.
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