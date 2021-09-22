Війна на Сході: Попасну ворог обстрілює з важкого озброєння [ Редактировать ]
На Донбасі поновилися обстріли. Напередодні зафіксовані два порушення режиму тиші. Українські позиції поблизу Кам'янки супротивник накривав із заборонених мінометів 120 калібру. А захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї. Докладніше про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.
Декілька днів поспіль по передових позиціях біля Попасної ворог гатить з важкого озброєння.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Кидали по одному снаряду, десь так п’ять приводів, ми три знайшли. І був момент, коли останній снаряд прилетів, а я за мішками сховався, і побратим ішов. І він упав. Я думав, що все. Але він встав, усе гаразд, пощастило хлопцеві.
Ось фрагмент відео з останнього обстрілу цих укріплень - на щастя, минулося без поранених та загиблих. Але вирв довкола побільшало.
Там, можливо, підривач був на уповільнювачі, тому там така вирва. А тут контактний був, тому тут така вирва.
Звісно, такі потужні обстріли тут не щодня, але й не рідкість.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Може бути раз на тиждень, може частіше. Вони валять і ствольною артилерією, і мінометами. Тому це не рідкісне явище.
Таке от життя на передовій. День у день, тиждень за тижнем. У таких умовах дуже важливо мати якусь відраду для душі. Вояки показують, що підтримує їх у фронтові будні.
Вони радують хлопців і гріють душу, коли повз проходиш.
Незвично бачити, як наївні дитячі малюнки тішать і розчулюють цих суворих чоловіків. Це згадка про дім і мирне життя. Що чекає на них десь там - за спиною, за лінією окопів та укріплень.
Костянтин, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми всі живемо в соціумі. Так ми вирвані із нього і тут виконуємо бойове завдання. Але ми розуміємо: там лишилися наші сім'ї, наші діти ходять до школи. І така складова повинна бути. Це круто.
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Надвечір ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. З гранатометів обстрілював Новомихалівку та Новозванівку. Після опівночі зафіксовано один обстріл з боку окупантів.
Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші.
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