Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство. Это он сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский, отметив, что по закону о двойном гражданстве "не все просто".

"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - пояснил он, имея в виду Россию.

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, - это и есть уважение к истории нашей страны", - указал он, вызвав одобрительные аплодисменты аудитории.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате вместе с США.