Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство. Это он сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.
"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский, отметив, что по закону о двойном гражданстве "не все просто".
"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - пояснил он, имея в виду Россию.
"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, - это и есть уважение к истории нашей страны", - указал он, вызвав одобрительные аплодисменты аудитории.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате вместе с США.
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