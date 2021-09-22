Навала мігрантів: у Техасі нелегали розгорнули величезний табір [ Редактировать ]
В американському штаті Техас мігранти розгорнули величезний табір.
Біженців щонайменше 14 тисяч. Здебільшого - з Гаїті, Венесуели та Чилі. Проживають вони в суцільній антисанітарії, довкола табору - гори сміття. Влада штату вже збільшила кількість патрулів, а губернатор попросив адміністрацію Байдена запровадити надзвичайний стан. У прикордонній службі США заявили, що впродовж наступного тижня усіх нелегалів з поселення депортують.
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