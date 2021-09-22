Зеленскому доложили о покушении на Шефира [ Редактировать ]
Президенту Украины Владимиру Зеленскому оперативно доложили о покушении на его помощника Сергея Шефира. Публичная реакция президента будет в ближайшее время.
Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
"Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают оказывать всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", - отметил он.
Никифоров добавил, что "исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не смогут избежать наказания". По его словам, курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию не изменится.
Напомним, ранее в Офисе президента связали покушение на Шефира с активной политикой Зеленского.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, кем является Сергей Шефир, и что его связывает с президентом Зеленским.
по теме
Обстрел машины Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - в Офисе президента расценивают как покушение на его жизнь
Президент Украины Владимир Зеленский провел в США встречу с генсеком ООН Антонио Гуттеришом
Это он сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с генсеком ООН Антониу Гутерришем участие организации в Крымской платформе
Кулеба подчеркнул, что Генеральная ассамблея ООН является самой авторитетной международной площадкой, к которой приковано внимание всего мира