Президенту Украины Владимиру Зеленскому оперативно доложили о покушении на его помощника Сергея Шефира. Публичная реакция президента будет в ближайшее время.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают оказывать всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", - отметил он.

Никифоров добавил, что "исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не смогут избежать наказания". По его словам, курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию не изменится.

Напомним, ранее в Офисе президента связали покушение на Шефира с активной политикой Зеленского.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, кем является Сергей Шефир, и что его связывает с президентом Зеленским.