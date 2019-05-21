Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником. Что же известно о первом помощнике президента?

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Сергей Шефир родился в 1964 году, окончил Криворожский горнорудный институт, сценарист и продюсер, соучредитель "Студии Квартал-95". Авторский стаж у Шефира более 15 лет. Он вместе с Борисом Шефиром писал для различных команд КВН.

Также он является соавтором популярных телевизионных проектов. В 2003 году переехал вместе с Владимиром Зеленским и Борисом Шефиром из Москвы в Киев и стал соучередителем "Студии Квартал-95". Входит в состав авторской группы "Три Е" "Студии Квартал-95". Соавтор шоу "Вечерний квартал". В последние несколько лет "Студия Квартал-95" обратила внимание на киноиндустрию.

Кроме того, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Также президент назначил нового главу АП.