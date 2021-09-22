У Зеленского отреагировали на обстрел машины Шефира [ Редактировать ]
Обстрел машины Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - в Офисе президента расценивают как покушение на его жизнь. Нападение связывают с активной политикой Зеленского. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он подтвердил, что сегодня был обстрелян автомобиль Шефира, в результате тяжело ранен водитель, а всего в машину было сделано более десятка выстрелов.
"Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план "Перехват", - отметил Подоляк.
По его словам, Офис связывает это нападение с "агрессивной кампанией противодействия активной политике президента". Он также считает, что в Украине произошло "ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов", для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы - это прямая угроза.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится с рабочей поездкой в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН.
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