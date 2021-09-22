"Вызов правоохранительной системе": что известно о покушении на помощника президента Шефира (фото) [ Редактировать ]
Источник: Офис генерального прокурора
Утром 22 сентября на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Информацию об этом подтвердило МВД Украины.
Около 10:00, недалеко от села Лесники в Киевской области машину топ-чиновника обстреляли из автомата. В автомобиль попало более 10 пуль.
Шефир остался жив, не ранен. Три пули получил его водитель. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Проводится специальная полицейская операция по розыску киллеров, правоохранители ввели спецоперацию "Сирена". На месте происшествия находится Генпрокурор Ирина Венедиктова. О подробностях покушения она напиcала в Facebook, назвав его "вызовом правоохранительной системе".
Утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосивка обстреляли автомобиль первого помощника Президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали. Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.
Генпрокурор призвала "не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками". К расследованию преступления подключилась и СБУ. Официальных заявлений спецслужба пока не делала.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, кем является Сергей Шефир, и что его связывает с президентом Зеленским.
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Публичная реакция президента будет в ближайшее время
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