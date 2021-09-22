Землетрус магнітудою 5,8 стався на південному сході Австралії. У центрі стихії опинилася столиця штату Вікторія - Мельбурн. Коливання та менш потужні афтершоки відчули до 25 мільйонів австралійців.

Це явище для їхньої країни рідкісне. За даними місцевих чиновників, жертв і потерпілих - немає. Втім, деякі будівлі частково зруйновані. Вулиці Мельбурна прибирають і досі.