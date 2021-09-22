Постраждалих підчас землетрусу у Мельбурні не виявили [ Редактировать ]
Землетрус магнітудою 5,8 стався на південному сході Австралії. У центрі стихії опинилася столиця штату Вікторія - Мельбурн. Коливання та менш потужні афтершоки відчули до 25 мільйонів австралійців.
Це явище для їхньої країни рідкісне. За даними місцевих чиновників, жертв і потерпілих - немає. Втім, деякі будівлі частково зруйновані. Вулиці Мельбурна прибирають і досі.
Це було ефектно. Відчув, як трясе мій дім, схопив свого пса, став з ним біля дверей. І ми разом чекали, коли припиниться трусанина.
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В Акапулько каміння з гір пошкодило будівлі, автомобілі, повалило дерева, засипало дороги. Стихія вдарила уночі, перелякані мешканці повибігали з будинків. І нині побоюються повертатися до своїх домівок.
Вулиці перетворилися на річки, автомобілі затопило, вода - на рівні перших поверхів будинків. Постраждав бізнес.
У місті проблеми з транспортним сполученням. Пів сотні жителів звернулися до рятувальників по допомогу. Комунальні служби відкачують воду у найпроблемніших районах і там, де це ще можливо.
Як повідомляють місцеві медіа, лавові потоки перетнули одну з автомагістралей - рух дорогою перекрили. Залишити свої домівки змушені шість тисяч місцевих жителів.
В епіцентрі стихії опинилася столиця штату Вікторія-Мельбурн. Коливання та менш потужні афтершоки відчули близько 25 мільйонів австралійців.